У Байдена впевнені, що законопроект президента отримає більшість двопартійної підтримки.

У адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена очікують, що спікер Палати представників Майк Джонсон поставить на голосування законопроект, який вже схвалив Сенат.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, відповідаючи на запитання про те, чи підпише Байден законопроект, що включатиме "нововведення", серед яких - надання Україні частини допомоги у вигляді кредиту.

"Я не збираюся вдаватися до гіпотез. Ми висловилися дуже чітко. Ми вважаємо, що якщо спікер поставить на голосування додаток про національну безпеку - очевидно, що він включає Україну, гуманітарну допомогу, Ізраїль, Індо-Тихоокеанський регіон - він отримає більшість двопартійної підтримки в залі засідань Палати представників. Це все, що йому потрібно зробити", - заявила вона на брифінгу.

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Нагадаємо, на початку року американський Сенат остаточно підтримав законопроект, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів. "За" висловилися 70 сенаторів, проти - 29.

Днями спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що після повернення з канікул хоче винести на розгляд законопроект, який включатиме "важливі нововведення".

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