За даними ЗМІ, Юлія Навальна полетіла до Німеччини.

Дружина російського політв'язня Олексія Навального Юлія Навальна покинула Росію.

Читайте такожУ Росії рівень протестних очікувань досяг максимуму за чверть століття-опитування

Про це з посиланням на власне джерело повідомляє Інтерфакс.

Як повідомляється, Юлія Навальна полетіла з московського аеропорту "Домодєдово" у Франкфурт-на-Майні (Німеччина).

Що відомо про затримання і арешт Навального в Росії

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в"Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви в ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін в 3,5 року на реальний у справі "Ів Роше". Всього Навальний, відповідно до рішення, повинен провести в колонії загального режиму два роки і вісім місяців.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН