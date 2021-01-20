За словами президента США, американці занурені "у війну з вірусом і один одним".

Новий президент США Джо Байден заявив, що зараз Америка знаходиться в стадії випробування.

Читайте такожДжо Байден склав присягу президента США (фото, відео)Таку заяву він зробив під час своєї інавгураційної промови, яку транслював УНІАН.

"У нашому суспільстві зараз немає миру. Ми знаходимося в хаосі, ми занурені у війну - з вірусом і один одним. Ми повинні з цим боротися як об'єднані Штати Америки", - сказав він. - Америка знаходиться в стадії випробування. Ми об'єднаємося з усім світом. Силою свого прикладу повернемо світові віру в силу демократії".

За його словами, він буде прагнути зробити так, щоб "у людей була хороша робота, діти вчилися в хороших школах":

"Щоб перемогти цей смертельний вірус. Разом ми будемо боротися з екстремізмом, насильством, безнадійністю та расизмом".

Інавгурація Джо Байдена

Джо Байден прийняв присягу президента Сполучених Штатів Америки.

78-річний Байден став найстарішим президентом в історії США, який вступив на цю посаду.

Перед ним присягу прийняла обрана віце-президент Камала Гарріс.

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Автор: Катерина Шварц