Новий президент США Джо Байден заявив, що зараз Америка знаходиться в стадії випробування.
Читайте такожДжо Байден склав присягу президента США (фото, відео)Таку заяву він зробив під час своєї інавгураційної промови, яку транслював УНІАН.
"У нашому суспільстві зараз немає миру. Ми знаходимося в хаосі, ми занурені у війну - з вірусом і один одним. Ми повинні з цим боротися як об'єднані Штати Америки", - сказав він. - Америка знаходиться в стадії випробування. Ми об'єднаємося з усім світом. Силою свого прикладу повернемо світові віру в силу демократії".
За його словами, він буде прагнути зробити так, щоб "у людей була хороша робота, діти вчилися в хороших школах":
"Щоб перемогти цей смертельний вірус. Разом ми будемо боротися з екстремізмом, насильством, безнадійністю та расизмом".
Інавгурація Джо Байдена
- Джо Байден прийняв присягу президента Сполучених Штатів Америки.
- 78-річний Байден став найстарішим президентом в історії США, який вступив на цю посаду.
- Перед ним присягу прийняла обрана віце-президент Камала Гарріс.
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