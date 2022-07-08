Абе шпиталізували, подробиць про його стан не оголошують, відомо лише, що в нього була зупинка серця.

Колишній прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе перебуває у важкому стані після того, як був поранений під час виступу з передвиборчою промовою на заході Японії.

Про це повідомив японський прем’єр-міністр Фуміо Кісіда, передає радіо Свобода.

Засудивши напад, Кісіда висловив сподівання, що 67-річний Абе виживе.

Нагадаємо, у серпні 2020 року Сіндзо Абе, який перебував на посаді з 2012 року, оголосив про складення повноважень за станом здоров’я. Вперше Сіндзо Абе очолив уряд Японії у вересні 2006 року. Через рік він подав у відставку за станом здоров’я. Абе переобрали на посаду прем’єра в грудні 2012 року. Серед усіх голів урядів Японії він лідирує за кількістю безперервних днів перебування на цій посаді.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні стало відомо, що екс-прем’єр виступав у місті Нара, коли в нього вистрелили.

Поліція підтвердила затримання 41-річного чоловіка за підозрою в замаху на вбивство. Японський телеканал NHK повідомив, що підозрюваний служив у Морських силах самооборони протягом трьох років у 2000-х роках.

Абе шпиталізували, подробиць про його стан не оголошують, повідомлялось лише, що в нього була зупинка серця.

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