Єлисейський палац відкинув припущення, що візит перенесли з міркувань безпеки.

Президент Франції Еммануель Макрон відклав давно запланований візит в Україну через напруженість із союзниками на тлі його більш агресивних коментарів щодо Росії.

Як повідомляє POLITICO, візит кілька разів відкладався. Спочатку Макрон планував приъхати в Україну у лютому, потім візит перенесли на середину березня. У неділю у канцелярії Макрона оголосили, що візит відбудеться "протягом наступних кількох тижнів".

Єлисейський палац відкинув припущення, що візит перенесли з міркувань безпеки після того, як російська ракета впала поблизу місця, де перебував прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

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"Немає жодних хвилювань щодо безпеки", - сказав помічник Макрона в понеділок.

Останніми тижнями Макрон посилив антиросійську риторику, викликавши роздратування серед союзників, особливо в Німеччині. Минулого тижня Макрон зазначив, що Європа не повинна бути "боягузом" перед обличчям агресії Росії проти України. Перед цим він заговорив про ймовірність введення західних військ в Україну.

Тепер Макрон хоче "приділити необхідний час" для переговорів із союзниками, щоб їхати в Україну "з відчутними результатами", розповів високопоставлений французький дипломат на умовах анонімності.

"Потрібно трохи часу, щоб створити різні коаліції та їхні оперативні зобов'язання з нашими партнерами", - сказав дипломат.

Президент Франції активно підтримує ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України у неєвропейських партнерів і налагоджує підтримку коаліції з ракет далекого радіусу дії для України.

Візит Макрона в Україну - що відомо

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня президент Франції заявив, що у лютому приїде до України, щоб завершити роботу над двосторонньою угодою про гарантії безпеки.

Згодом стало відомо, що з міркувань безпеки Париж відклав візит свого лідера до Києва. Вже 16 лютого до Франції прибув Володимир Зеленський. В Парижі вони підписали з Макроном угоду про гарантії безпеки для України. Той заявив, що Франція "сповнена рішучості стояти пліч-о-пліч з Україною, щоб Росія програла війну".

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