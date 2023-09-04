Попередні перемовини між дипломатами двох країн у Москві завершилися без видимого прогресу.

У понеділок, 4 вересня, президент країни-агресора Володимир Путін і турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган мають розпочати двосторонні переговори в російському місті Сочі.

Як пише The New York Times, зустріч відбувається на тлі міжнародних закликів відновити Чорноморську зернову ініціативу ("зернову угоду"), що дозволяла України експортувати продовольство Чорним морем в умовах повномасштабної війни.

Також про зустріч було оголошено після того, як в четвер, 31 серпня, переговори між дипломатами двох країн у Москві завершилися без видимого прогресу.

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Очікується, що крім "зернової угоди" двоє лідерів також обговорять пропозицію щодо будівництва газорозподільного хабу в Туреччині, який Росія могла б використовувати для перенаправлення свого експортного газу. Створення газового хабу в Туреччині дозволило б Росії отримати посередника, через якого вона змогла б торгувати газом з Європою.

Цікаво, що місцем зустрічі знову став російський чорноморський курорт – як і в серпні 2022 року, коли Ердоган та Путін зустрічалися незабаром після того, як сплив термін дії початкової угоди щодо експорту зерна.

Зустріч Ердогана та Путіна в Сочі - це треба знати

16 серпня стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін і президент Туреччини і Реджеп Таїп Ердоган можуть зустрітися незабаром.

Зрештою стало відомо, що зустріч відбудеться вже у вересні – до п’ятниці, 8 вересня. Очікувалося, що вони обговорюватимуть, серед іншого, важливі питання до засідання групи G20, яке відбудеться в Індії. Путін вже попередив, що не буде присутній на саміті особисто.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба розцінює зустріч лідера Туреччини з Путіним як останній шанс для України відновити "зернову ініціативу".

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