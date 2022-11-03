Канцлег Німеччини змінив позицію щодо Росії, стверджує президент Туреччини.

У канцлера Німеччини Олафа Шольца тепер зовсім інша позиція щодо російського президента Володимира Путіна.

Шольц змінив позицію щодо РФ, публікує слова президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана видання Daily Sabah.

За його словами, канцлер Німеччини наголосив на важливості наявності діалогу.

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"Висока дипломатія має вирішальне значення для розв'язання проблем. Навіть канцлер Німеччини Шольц місяць тому мав зовсім іншу позицію щодо до Путіна і тепер змінив її щодо Росії...", – сказав турецький лідер.

Варто зазначити, що Ердоган 2 листопада говорив телефоном з Шольцем, а також провів телефонну розмову з очільником РФ. Президент Туреччини обговорював телефоном питання роботи "зернової угоди", завдяки якій було відновлено роботу низки українських портів для експорту нашого продовольства Чорним морем.

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Наприкінці вересня Олаф Шольц сказав, що Німеччина не відправляє українській стороні танки, оскільки не хоче спровокувати розширення масштабів війни. За його словами, якщо почнуться бойові дії між НАТО і РФ, то "буде катастрофа".

У жовтні канцлер сказав, що його країна не поспішає передавати танки українській державі, тому що уряд враховує позицію тих німців, які виступають проти антиросійських санкцій і поставок зброї українській стороні.

Водночас Німеччина допомогла Україні зробити небо більш захищеним – надала перший комплекс протиповітряної оборони IRIS - T і пообіцяла незабаром передати ще три одиниці цього озброєння.

Наприкінці жовтня прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков поскаржився, що останнім часом Шольц не виявляв бажання "будь-яким чином прислухатися до позиції російської сторони і брати участь у будь-яких зусиллях з надання посередницьких послуг".

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