Олаф Шольц розповів, що Німеччина підтримує Україну політично, фінансово, економічно, гуманітарно, а також зброєю.

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина якнайшвидше передасть Україні ще три комплекси ППО IRIS-T.

Про це повідомляє Укрінформ.

Олаф Шольц розповів, що Німеччина підтримує Україну політично, фінансово, економічно, гуманітарно, а також зброєю.

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"Атаки РФ на цивільну інфраструктуру показують, що треба зробити все, щоб відбудувати і захистити українські міста, села, мости, вулиці та залізничне полотно. Тому я дуже радий, що наші зенітно-ракетні комплекси та зенітні самохідні установки, а тепер ще й IRIS-T в Україні. Ця система може захистити велике місто. Ще три такі установки ми поставимо в Україну якомога швидше", - заявив канцлер.

Передача комплексів ППО IRIS-Т Україні: що відомо

10 жовтня Німеччина оголосила, що у відповідь масований ракетний удар по містах України з боку Російської Федерації в Україну відправили першу з чотирьох систем ППО IRIS-T. Решта будуть передані у 2023 році.

20 жовтня Володимир Зеленський поговорив із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром і подякував йому за наданий IRIS-T.

Перший модернізований німецький зенітно-ракетний комплекс IRIS-T, який отримала Україна, пройшов "бойове хрещення" і добре показав себе під час останніх обстрілів з боку російської армії.

Комплекс IRIS-T: характеристики

IRIS-T – зенітний ракетний комплекс (ЗРК) середнього радіуса дії, розроблений німецькою компанією Diehl Defence у 2014 році та призначений для знищення крилатих та балістичних ракет, а також літаків, гелікоптерів та БПЛА. Призначення системи - захист цивільного населення. Ракети ППО здатні вражати цілі на висоті до 20 кілометрів і відстані до 40 кілометрів. Україна отримає оборонну систему, якої поки немає у самої німецької армії.