Він зазначив, що не можна втрачати можливість мирних переговорів.

Можливість зустрічі російського диктатора Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського в Стамбулі розглядалася як історичний шанс.

Про це заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, пише Hurriyet. Він зазначив, що за Туреччиною затримки немає, головний гравець у цих переговорах Путін.

"Трамп також є домінуючим гравцем. У такій самій ситуації перебуває і Зеленський", - зазначив Ердоган.

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Він додав, що зустріч делегацій двох країн у Стамбулі вкрай важлива для припинення війни та встановлення миру в регіоні.

Турецький президент наголосив, що від самого початку докладає інтенсивних зусиль, щоб покласти край війні та досягти справедливого миру.

"Ми не просто говоримо "покладіть край війні", ми також пропонуємо методи, готуємо ґрунт і закликаємо до цього. Перш за все, щоб війна закінчилася, необхідно змусити замовкнути гармати і заговорити дипломатію. Необхідно почати мирні переговори, і цю можливість не можна втрачати. Цю війну неможливо завершити за допомогою зброї. Наше найбільше бажання - домогтися остаточного результату мирних переговорів. Тому ми сповнені рішучості продовжити нашу посередницьку роль, щоб покласти край цій війні. Ми докладемо всіх зусиль для того, щоб канали діалогу залишалися відкритими, а переговори між сторонами тривали", - сказав Ердоган.

Переговори в Стамбулі

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус зазначив, що ніщо не вказує на "серйозне прагнення" Путіна до мирного вирішення". Він зазначив, що Путін ясно дає зрозуміти, що наразі він "абсолютно не зацікавлений" у припиненні війни.

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