Під виглядом пошуку зрадників, можуть провести ревізію для вигнання чиновників, які втратили прихильність Кремля.

ФСБ зараз, ймовірно, проводить масштабну чистку внутрішніх органів Росії через витік даних про силовиків РФ на користь України.

Як йдеться у звіті ISW, ФСБ та Головне управління служби безпеки МВС протягом останніх кількох тижнів проводять масові перевірки в УВС Центрального округу Москви та кількох московських РВВС.

За даними іншого джерела, ФСБ та МВС вже затримали співробітників міліції в рамках цього розслідування. Вони передавали інформацію громадянам України. Рейди ФСБ та МВС по московським РВВС відбуваються на тлі серії арештів та звільнень відомих діячів керівництва Росгвардії.

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Водночас, на думку аналітиків, російська влада може наполягати на таких арештах та розслідуваннях, щоб провести капітальну ревізію апарату внутрішньої безпеки для вигнання чиновників, які втратили прихильність Кремля, та подальшого посилення контролю над органами внутрішньої безпеки.

Чистки у Росії - що відомо

Напередодні російські ЗМІ писали, що хвиля обшуків і звільнень прокотилася поліцейськими дільницями Москви. Силовики проводили "вилученння документації та комп'ютерної інформації". Нібито невідомі отримали чужі паролі входу в інформаційні системи.

В поліції Москви вже навіть почалися масові звільнення, серед звільнених за власним бажанням.

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