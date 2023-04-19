Російські поліцейські нібито зливали дані високопоставлених силовиків РФ українцям.

Хвиля обшуків і звільнень прокотилася поліцейськими дільницями Москви. Співробітники ФСБ нібито шукають джерела великого "зливу" даних про російських високопосадовців в інтересах України.

Джерело ТАСС розповів, що перевірки проводяться в управлінні внутрішніх справ по Центральному адмінокругу і в районних відділках. Це нібито пов'язано з витоком даних російських силовиків. За його словами, поліцейські за платними запитами з'ясовували особисті дані силовиків і повідомляли замовникам, серед яких були в тому числі громадяни України.

Пропагандистський РБК пише, що оперативні заходи пройшли практично у всіх відділках поліції Центрального округу. Силовики проводили "вилученння документації та комп'ютерної інформації". Невідомі нібито могли отримати чужі паролі для входу в інформаційні системи, звідки викачувалися потрібні їм дані.

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The Moscow Times, своєю чергою, повідомив, що в поліції Москви вже навіть почалися масові звільнення, серед звільнених за власним бажанням - начальник відділу поліції Арбатського округу. Також заяву на звільнення написав і заступник начальника управління внутрішніх справ по Центральному адмінокругу - начальник поліції Олексій Щипов.

Пропагандисти стверджують, що російські поліцейські давно займалися платними "пробивами" для клієнтів з інтернету - і цим скористалися українці, котрі регулярно оформляли замовлення на відомості про силовиків, суддів і спецсуб'єктів.

Що відбувається в Росії - головне

Напередодні Путін підписав закон про запровадження електронних повісток. Електронна повістка буде вважатися отриманою з моменту її розміщення в особистому кабінеті військовозобов'язаного на порталі держпослуг.

У разі неявки до військкомату протягом 20 днів з моменту отримання повістки громадянину буде заборонено бути самозайнятим, реєструвати нерухомість, реєструвати автомобіль і керувати ним, а також отримувати кредити.

Тим часом на Стрєлкова-Гіркіна наскаржилися невідомі "російські патріоти". Тепер представника ГРУ перевірять на закон про "дискредитацію армії РФ".

Вже відомо, що у Росії позбавлятимуть набутого громадянства за "дискредитацію армії". Відповідні поправки до законодавства затвердила Держдума.

А в російській колонії побили опозиціонера Олексія Навального і пообіцяли відкрити проти нього нову кримінальну справу.

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