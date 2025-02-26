Перебуваючи в збентеженні з приводу того, що США робитимуть в Україні, європейські лідери намагаються виробити спільну лінію.

За словами офіційних осіб і дипломатів Європейського союзу, президент Франції Еммануель Макрон не зміг отримати конкретних запевнень від президента США Дональда Трампа щодо американських гарантій безпеки для України.

Як пише Politico, у середу президент Франції поінформував лідерів ЄС про свій візит до Вашингтона на поспіхом скликаній 30-хвилинній відеоконференції.

"Макрон сказав, що Трамп не давав жодних чітких обіцянок щодо гарантій безпеки для України. Тож, дійсно, стратегічна двозначність щодо цього питання зберігається", - сказав дипломат ЄС.

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Зазначається, що незважаючи на те, що США і Росія ведуть переговори про припинення війни, які виключають Київ і Європу, Париж і Лондон намагаються організувати миротворчу місію для України, якщо буде досягнута угода.

"Гарантії безпеки для України, щоб запобігти ще одному російському нападу, є ключовим питанням, оскільки прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський прямують до Вашингтона цього тижня зі спільною метою вирвати військові зобов'язання у США", - йдеться у статті.

Хоча адміністрація Трампа ясно дала зрозуміти, що американські війська не братимуть участі, європейці все ще сподіваються, що США зможуть забезпечити підтримку, яка може охоплювати збір розвідданих, протиповітряну оборону і військове транспортування. Високопоставлений чиновник ЄС, який взяв участь у зустрічі, сказав:

"Це була марна трата часу. Ми, Європа, зараз у цьому досить самотні".

Зазначається, що перебуваючи в збентеженні з приводу того, що США робитимуть в Україні, європейські лідери намагаються виробити спільну лінію.

У неділю в Лондоні має відбутися зустріч між Стармером і лідерами ЄС щодо спільних планів оборони та безпеки. За цим послідує Європейська рада, яка збере лідерів ЄС 6 березня.

У рамках своїх регулярних зустрічей у середу посли ЄС обговорили, який вигляд матиме міцний мир для ЄС і які гарантії безпеки може надати ЄС, за словами третього дипломата.

За їхніми словами, також йшли розмови про призначення спеціального представника ЄС, який братиме участь у будь-яких мирних переговорах від імені блоку. Два інших дипломати заявили, що посли не відреагували на цю пропозицію.

Заяви Трампа про гарантії безпеки для України

Після засідання Кабінету міністрів у середу Трамп висловився двозначно щодо будь-яких гарантій, які нададуть США, незважаючи на критично важливу угоду щодо мінералів, яку Зеленський збирається підписати у Вашингтоні цього тижня.

"Я не збираюся давати гарантій безпеки понад те, що є. Ми збираємося змусити Європу зробити це, тому що Європа є їхнім найближчим сусідом, але ми збираємося переконатися, що все пройде добре", - сказав він.

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