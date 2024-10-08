Розвідка США чудово знала про плани Росії щодо вторгнення в Україну.

Перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну нинішня кандидатка у президенти США, віце-президентка країни Камала Гарріс вимагала від президента України Володимира Зеленського розробити план передачі влади, який забезпечував би стабільність, у випадку його захоплення у полон або вбивства. Про у своїй книзі розповів заступник редактора The Washington Post Боб Вудворд.

Він також стверджує, що Гарріс намагався підштовхнути президента Франції Еммануеля Макрона до дій восени 2021 року, готуючись до того, що, за словами розвідки США, буде значним військовим актом Росії проти України.

Вудворд порівнює провал розвідки США в Афганістані з "чудовим розумінням", яке мали американські розвідники щодо планів Росії напередодні її повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році. За ловами автора, "найделікатніша" дипломатія Байдена полягала в спробі запобігти ядерному удару з боку РФ.

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"Восени 2022 року цей варіант здавався реальним, оскільки американські спецслужби повідомили, що Путін серйозно зважувався на використання тактичної ядерної зброї — в один момент оцінивши ймовірність у 50 відсотків. Особливо несамовиті спроби повернути Москву з краю прірви відбулися в жовтні того року, коли Росія, здавалося, закладає основу для ескалації, звинувачуючи Україну в підготовці підірвати брудну бомбу", - йдеться у книзі.

Зустріч Зеленського з Гарріс

26 вересня президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрівся з віце-президенткою США, кандидатом на посаду глави Білого дому від Демократичної партії Камалою Гарріс. Остання, зокрема, жорстко відреагувала на пропозиції про здачу територій України в обмін на мир.

Як сказала Гарріс, вона вважає пропозиції про нейтралітет України і здачу великих частин території капітуляцією, а не миром.

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