Проросійські тролі та "корисні ідіоти" вже понесли цей фейк по Твітеру.

Російська пропаганда вигадала новий яскравий фейк про президента України Володимира Зеленського. Цього разу він нібито придбав парадний автомобіль Адольфа Гітлера за 15 мільйонів доларів, повідомляє Центр протидії дезінформації.

Стверджується, що першоджерелом фейку стала стаття на сайті Seattle Tribune, опублікована кілька днів тому. Автор статті не був вказаний, а сам сайт виглядає як "зроблений на коліні".

У матеріалі був фейковий скріншот зі стрічки новин великого українського телеграм-каналу. На цьому скріншоті було фейкове фото автівки Гітлера, начебто припаркованої біля Офісу Президента. Наразі в самому Телеграм-каналі такої новини із цією світлиною немає.

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Ця брехня швидко поширилась в інтернеті, зокрема в соціальній мережі X (колишній Twitter). Під багатьма такими постами вже з’явилося попередження від адміністрації Х, що ця інформація є фейковою.

"Веб-сайт, використаний як "доказ", явно підроблений, оскільки кілька статей, які він містить, є плагіатом – слово в слово – з різних веб-сайтів новин. Сайт був зареєстрований лише 4 дні тому, 3 жовтня 2024 року. "Стаття", у свою чергу, цитує допис у Telegram", – йдеться у застереженні.

Російські фейки про Україну

Як писав УНІАН, Росія проводить цілеспрямовану кампанію з дискредитації України на світовій арені, вдаючись до публікації численних фейків. Один із поширених методів – створювати сайти-клони відомих західних видань і публікувати фейкові новини там.

Є й більш витончені інформаційні кампанії. Наприклад, фейковий міністр закордонних справ України якось телефонував сенатору США та розпитував його щодо далекобійних ударів по Росії.

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