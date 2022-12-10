Чутки про його вбивство, ймовірно, були операцією заради порятунку.

Чеченський опозиційний блогер Тумсо Абдурах манов, якого називають головним критиком Рамзана Кадирова, живий та перебуває під захистом поліції Швеції. Чутки про його вбивство могли бути операцією.

Як пише "Кавказ.Реалії" з посиланням на прес-службу уряду невизнаної Чеченської республіки Ічкерія за кордоном, Абдурахманова захищає поліція Швеції.

"За інформацією, яку має уряд Чеченської республіки Ічкерія, Тумсо Абдурахманов живий і перебуває під захистом шведської поліції", - сказав представник прес-служби.

Він послався на "власні джерела інформації" і не зміг уточнити, з яких причин Абдурахманов може бути під захистом. У поліції Швеції утрималися від коментарів щодо Абдурахманова.

Як повідомляє проект NEXTA Live, інформацію про те, що чеченський блогер живий, підтвердив суд у Мюнхені. Абдурахманов дає покази щодо замаху на його молодшого брата.

"Я можу підтвердити, що ми отримали інформацію про те, що свідок живий. У нас немає причин сумніватися в інформації", – сказав офіційний представник суду Лоран Лафлер.

Чутки про вбивство Абдурахманова

Тумсо Абдурахманов - чеченський політичний і громадський діяч. Голова політичної партії Чеченської республіки Ічкерія, блогер-політолог, дисидент. Прихильник Ічкерії та її незалежності.

У 2017 році посів дев'яте місце в конкурсі Youtube-блогерів політика й опозиційного лідера в Росії Олексія Навального. Критик політики Кадирова на посаді глави Чеченської Республіки.

Емігрував до Швеції, де 6 жовтня 2021 року офіційно отримав політичний притулок.

5 грудня низка ЗМІ повідомила, що Тумсо Абдурахманов вбитий у Швеції. Він нібито "був розстріляний вночі групою осіб". Також повідомляється, що спецслужби сховали брата Абдурахманова.

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