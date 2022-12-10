Чеченський опозиційний блогер Тумсо Абдурах манов, якого називають головним критиком Рамзана Кадирова, живий та перебуває під захистом поліції Швеції. Чутки про його вбивство могли бути операцією.
Як пише "Кавказ.Реалії" з посиланням на прес-службу уряду невизнаної Чеченської республіки Ічкерія за кордоном, Абдурахманова захищає поліція Швеції.
"За інформацією, яку має уряд Чеченської республіки Ічкерія, Тумсо Абдурахманов живий і перебуває під захистом шведської поліції", - сказав представник прес-служби.
Він послався на "власні джерела інформації" і не зміг уточнити, з яких причин Абдурахманов може бути під захистом. У поліції Швеції утрималися від коментарів щодо Абдурахманова.
Як повідомляє проект NEXTA Live, інформацію про те, що чеченський блогер живий, підтвердив суд у Мюнхені. Абдурахманов дає покази щодо замаху на його молодшого брата.
"Я можу підтвердити, що ми отримали інформацію про те, що свідок живий. У нас немає причин сумніватися в інформації", – сказав офіційний представник суду Лоран Лафлер.
Чутки про вбивство Абдурахманова
Тумсо Абдурахманов - чеченський політичний і громадський діяч. Голова політичної партії Чеченської республіки Ічкерія, блогер-політолог, дисидент. Прихильник Ічкерії та її незалежності.
У 2017 році посів дев'яте місце в конкурсі Youtube-блогерів політика й опозиційного лідера в Росії Олексія Навального. Критик політики Кадирова на посаді глави Чеченської Республіки.
Емігрував до Швеції, де 6 жовтня 2021 року офіційно отримав політичний притулок.
5 грудня низка ЗМІ повідомила, що Тумсо Абдурахманов вбитий у Швеції. Він нібито "був розстріляний вночі групою осіб". Також повідомляється, що спецслужби сховали брата Абдурахманова.