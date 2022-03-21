Американський розробник відеоігор Epic Games також направить весь дохід від Fortnite, зібраний з 20 березня по 3 квітня, на гумдопомогу постраждалим унаслідок війни в Україні.

За добу благодійної ініціативи компанії Epic Games - розробника гри Fortnite, користувачам гри вдалось зібрати 36 млн доларів на гуманітарну допомогу Україні.

Про це йдеться у заяві компанії.

"До 21 березня ми разом зібрали 36 мільйонів доларів США для гуманітарної допомоги людям, які постраждали внаслідок війни в Україні", - йдеться у повідомленні.

Збір формується з усіх покупок гравців усередині програми за реальні гроші - набори V-баксів, підписка "Загін Fortnite", подарункові бойові перепустки та косметичні набори.

Користувачів, які не хочуть брати участь в ініціативі, просять утриматися від будь-яких покупок до закінчення ініціативи.

Американський розробник відеоігор Epic Games також направить весь дохід від Fortnite, зібраний з 20 березня по 3 квітня, на гумдопомогу постраждалим унаслідок війни в Україні.

Гроші підуть UNICEF, Direct Relief, World Food Program та UNHCR (Управління верховного комісара ООН у справах біженців). У найближчі тижні перелік розширять.

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