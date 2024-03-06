За словами Зеленського, у цьому році маємо максимально активно працювати, щоб зменшити здатність Росії фінансувати агресію.

Україна та Греція почали підготовку двосторонньої угоди щодо майбутніх безпекових гарантій. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом повідомив президент України Володимир Зеленський. Брифінг відбувся поруч зі Спасо-Преображенським кафедральним собором, який було пошкоджено влітку 2023 року через масований удар, завданий РФ по історичному центру місту.

"Я радий сказати, що ми почали з Грецією підготовку двосторонньої угоди щодо майбутніх безпекових гарантій і щодо нашої співпраці в цьому", - сказав президент.

Він сподівається, що невдовзі команди підготують цю угоду для підписання.

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"Маємо зафіксувати в ній і вже досягнутий рівень співпраці та підтримки на цей рік, а також і на наступні десять років – саме довготривала безпекова співпраця дає найкращі результати. Також у цьому році маємо максимально активно працювати, щоб зменшити здатність Росії фінансувати агресію. Що менше буде в Путіна грошей, то менше людей він зможе вбити. Він не хоче ніякого миру, ніякої дипломатії", - сказав Зеленський.

Тому, за його словами, потрібно й надалі посилювати санкції проти Росії та карати російських загарбників за все, що вони наробили.

"А ті, хто дуже втомлюється, нехай приїдуть до цього собору та помоляться за те, що війни немає в їхніх державах, помоляться за Україну", - заявив Зеленський.

Він додав, що Україна дуже потребує допомоги, зокрема у системах ППО.

"Важливо допомагати нашій обороні. Важливо обмежувати економічний потенціал російських терористів. Важливо підтримувати роботу Міжнародного кримінального суду та протидіяти російській дезінформації", - додав глава держави.

Зеленський подякував Греції за готовність взяти участь у відновленні культурної спадщини України, зокрема в Одесі, яка має зв'язок із грецькою історією та культурою.

"Не можна дозволити путінської ненависті знищити все це - нашу Одесу, нашу країну", - підкреслив Зеленський.

Зустріч Зеленського з Міцотакісом в Одесі

Під час зустрічі в Одесі президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса Росія завдала удар по місту. В той момент вони перебували в порту та не встигли пройти до укриття. Через цей удар в Одесі є загиблі та поранені.

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