'Трамп вміє це найкраще': Венс відповів, чи застосують США військову силу щодо Гренландії

Зараз США мають "гарну можливість взяти на себе ініціативу в убезпеченні Гренландії і експлуатації природних ресурсів", впевнений політик.

Майбутній віцепрезидент США в адміністрації Дональда Трампа Джей Ді Венс заявив, що у він не планує застосовувати військову силу в Гренландії. Втім, Венс не виключив укладання угоди щодо приєднання острова до США, пише Fox News.

"Нам не потрібно використовувати військову силу. Люди забувають, що у нас вже є війська (військовий контингент на острові – УНІАН) в Гренландії", - сказав Венс.

Майбутній віцепрезидент такод переконує, що місцеві жителі під час візиту сина Трампа до Гренландії висловили бажання "мати право розвивати власні ресурси".

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"Відверто кажучи, нинішнє керівництво, данський уряд, не дуже добре попрацювало над тим, щоб убезпечити Гренландію", – сказав він.

Венс вважає, що зараз США мають "гарну можливість взяти на себе ініціативу в убезпеченні Гренландії і експлуатації природних ресурсів":

"І це те, що Дональд Трамп вміє робити найкраще. Він вміє укладати угоди, і я думаю, що щодо Гренландії можна укласти угоду".

Трамп і Гренландія: останні новини

Як писав УНІАН, одержимість Дональда Трампа Гренландією активізувала місцевий рух за незалежність від Данії, а майбутні місцеві вибори стануть важливим етапом у вирішенні долі острова.

Також ми розповідали, що прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен звернулася з проханням про розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом на тлі його різких заяв щодо можливого встановлення контролю над Гренландією.

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