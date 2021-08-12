Забороняється також проведення масових заходів - концертів, фестивалів і спортивних турнірів (за винятком міжнародних змагань).

Роботу муніципального транспорту в Грузії буде припинено на три тижні - з 14 серпня по 4 вересня.

Як пояснив голова оперативного штабу міжвідомчої координаційної ради по боротьбі з COVID-19 Георгій Гібрадзе, обмеження не стосуватиметься міжміського транспорту Ехо Кавказу.

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За його словами, забороняється також проведення масових заходів - концертів, фестивалів і спортивних турнірів (за винятком міжнародних змагань). Призупинять роботу дитячі розважальні центри.

Ще одне обмеження передбачено для роботи ресторанів і кафе - вони будуть відкриті тільки до 23:00 (чинне обмеження - до 24:00).

Державним відомствам і приватним компаніям уряд рекомендує максимально перевести своїх співробітників на дистанційний режим роботи.

Грузія наразі перебуває на піку четвертої хвилі коронавірусної хвороби. Тільки за останню добу виявлено 5128 нових випадків зараження, померли 49 пацієнтів.

За даними видання The New York Times, Грузія знову лідирує за темпами поширення коронавіруса в світі.

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Автор: Леся Лещенко