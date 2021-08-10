Ресторани в популярній серед українців туристичній країні також не працюватимуть в нічні години.

В популярній серед українських туристів Грузії знову заборонили роботу нічних клубів – як на відкритому повітрі, так і в закритих приміщеннях.

Про це повідомляє "Грузія онлайн"з посиланням на заяву голови операційного штабу при координаційній міжвідомчій раді Георгія Гібрадзе.

"Заборонено функціонування нічних клубів як на відкритому повітрі, так і в закритих просторах. Виконання цієї регуляції буде контролюватися ще суворіше. Робота об'єктів харчування обмежена в період з 00:00 до 05: 00, що також буде жорстко контролюватися державою", – йдеться в заяві.

Крім того, згідно з повідомленням, в Грузії тепер також заборонені такі соціальні заходи, як весілля, поминки, ювілеї та інше.

Читайте такожУ Франції розширили список місць використання COVID-паспортів: де він необхідний"Власники закладів громадського харчування або інших ритуальних залів за проведення подібного заходу будуть оштрафовані на 10 000 ларі (близько 87 тис. грн – ред.), а в разі повторення порушення відповідний об'єкт буде опечатаний", – заявив Гібрадзе.

Також "Грузія онлайн" повідомляє, що згідно інтерактивній карті, що публікується виданням The New York Times, за підсумками показників останнього тижня Грузія посідає перше місце в світі за динамікою поширення коронавірусу. Так, кількість нових випадків зараження в країні за останні сім днів становить в середньому 3 758, і, таким чином, на 100 тисяч населення припадає 101 новий випадок зараження. При цьому за останні два тижні кількість хворих на коронавірус в Грузії збільшилася на 68%. За рівнем смертності від вірусу на 100 тисяч населення, за даними минулого тижня, Грузія перебуває на четвертому місці в світі.

Як повідомляв УНІАН, минулого разу карантинні обмеження в Грузії посилювалися всього два тижні тому.

Умови в'їзду до Грузії для українців

Для в'їзду в Грузію повітряним транспортом необхідно надати довідку про вакцинацію (будь-якими препаратами) або ПЛР-тест, який повинні здавати дорослі та діти від 10 років. Від невакцинованих туристів також вимагають зробити повторний ПЛР-тест за свій рахунок через три дні після прибуття в країну.

Автор: Марина Григоренко