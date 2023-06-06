Усі боєздатні сили РФ зосереджені на окупованих територіях України, додав речник управління.

Конфлікти, подібні до сьогоднішніх подій у Бєлгородській області, можуть виникати і на інших територіях Російської Федерації.

Таку думку висловив речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи події на російському прикордонні. Він зазначив, що останнім часом географія діяльності повстанців та їхня кількість лише збільшуються.

"Зрештою, ми повинні розглядати не лише окремі події на Бєлгородщині. Але в цілому так звана РФ сьогодні - це неспроможна держава, всередині якої величезна кількість конфліктів. Центральна влада неадекватна і події на Бєлгородщині абсолютно це демонструють", - заявив Юсов.

Відео дня

Речник відзначив, що всі боєздатні сили РФ зараз зосереджені на окупованих територіях України. "А на території самої РФ - безлад, хаос, анархія і безвладдя. Це означає, що подібні конфлікти можуть ширитися у різних куточках території, яка зараз називається РФ, набирати обертів, в тому числі і в столичному регіоні", - відзначив він.

Повстанці на території РФ: що відомо

Нагадаємо, що бійці "Російського добровольчого корпусу" цієї весни здійснили ряд рейдів на російську територію.

22 травня вони разом з легіоном "Свобода Росії" перетнули кордон, увійшовши у Грайворонський район Бєлгородщини. Вони повідомили, що мають на меті створення демілітаризованої зони.

На початку червня вони оголосили про початок другого етапу своїх дій. Згодом повстанці повідомляли, що заходять в передмістя міста Шебекіно та взяття під контроль села Нова Таволжанка.

Вас також можуть зацікавити новини: