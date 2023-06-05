Російська влада залишила декілька населених пунктів без контролю, сказав речник управління.

На території Бєлгородської області РФ тривають активні бойові дії та внутрішні масові заворушення.

Про це повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону. "Частина громадян РФ, місцеві мешканці зі зброєю в руках повстали проти диктатури режиму Путіна та внутрішньої окупації. Бої там тривають, бої інтенсивні. Наразі конкретно коментувати важко, але декілька населених пунктів окупаційна російська влада фактично залишила без контролю, намагаючись утримувати лише вогневий контроль - а це означає, завдаючи ударів з артилерії, РСЗВ по об'єктах власної цивільної інфраструктури і місцевих мешканцях", - заявив він.

За словами Юсова, Росія кинула на цю ділянку ФСБ, Росгвардію, всю структуру МВС, регулярні війська, армійську авіацію та артилерію. На питання, чи були охочі виїхати з Бєлгородскої області на територію України, речник заявив, що підтримка РДК та легіону "Свобода Росії" зростає.

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"І це стосується як людей, які готові зі зброєю в руках боротися проти Путіна, так і місцевих мешканців, які просять про захист у повстанців. І я переконаний, що якщо відповідні звернення будуть надходити до України, то Україна буде їх розглядати", - додав він.

Що відбувається у Бєлгородській області

Нагадаємо, що бійці "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії" неодноразово проривали кордон з РФ, під час останнього вони оголосили, що заходять в передмістя Шебекіно.

Згодом вони повідомили, що контролюють село Нова Таволжанка. Цю інформацію підтвердив губернатор області В'ячеслав Гладков. За його словами, зараза російська влада не може зайти в село.

В українській розвідці повідомили, що у Новій Таволжанці ліквідовано 52-річного полковника Андрія Стесєва, який був начальником оперативного угруповання "Бєлгород",

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