Атака тривала безперервно протягом тижня.

Надвечір 30 липня кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України завершили одну з найбільших в історії DDOS-атак на інтернет-інфраструкту держави-агресора Росії, уразивши критично важливі ресурси та отримавши доступ до великого масиву конфіденційних даних.

Як повідомили УНІАН джерела в українській розвідці, атака тривала безперервно протягом тижня і уразила онлайн-сервіси всіх головних російських банків включно з Центробанком, провайдерів телекомунікаційних послуг, національні платіжні системи, соціальні мережі та месенджери, урядові ресурси та десятки інших сервісів.

Усі атаковані ресурси в той чи інший спосіб були задіяні в підтримці або фінансуванні збройної агресії держави-терориста проти України.

Відео дня

За словами співрозмовника агентства, ураження зазнали зокрема ВТБ-Банк, Альфа Банк, СберБанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, Ак "Барс", Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, іБанку, банк "Дом. РФ" та Банк Росії. В останній день атаки були також уражені ресурси Міноборони РФ, МВС та ФНС.

Станом на 19:00 30 липня росіянам так і не вдалося відновити належне функціонування провідних банківських та платіжних систем, роботу мобільних операторів, соціальних мереж та інтернет-провайдерів. Досі спостерігаються збої в роботу веб-ресурсів МО РФ, МВС та ФНС.

Як зазначило джерело, у російських ЗМІ назвали цей кіберудар, "ймовірно, найпотужнішим в історії", "килимовими хакерськими атаками" та "великим наступом кібервійськ". У підсумку результати операції ГУР відчули мільйони користувачів в усіх регіонах РФ, які не могли скористатися інтернет-послугами. За оцінками ворожих кібер-аналітиків, з огляду на успіх, який вдалося досягнути українським хакерам, прогнози щодо наслідків наступних подібних атак – "невтішні".

"Наразі можемо видихнути і констатувати завершення операції. Дякуємо всім, хто брав участь, допомагав та вболівав. Звісно, це лише прелюдія до ще більш цікавих подій. Росіянам радимо починати копати для своєї цифрової інфраструктури помиральну яму. Настає слушний час для ворога згадати про ідею ізольованого, ісконно-руского "Чєбурнету" з ровами, діджитал-вертухаями і фаєрволами по периметру. До зустрічі в наступному акті цієї захопливої історії", – прокоментував завершення операції співрозмовник в ГУР МОУ.

Кібератаки ГУР МО

Як повідомляв УНІАН, від ранку 23 липня розпочалася масована кібератака фахівців ГУР на банківську систему держави-агресора Росії. Внаслідок удару припинилася або значно ускладнилася робота платіжних систем, мобільних додатків банків, особистих кабінетів, системи оплати послуг в громадському транспорті тощо. Також спостерігалися перебої в роботі основних мобільних операторів та інтернет-провайдерів Росії.

У понеділок, 29 липня, головний російський банк, який фінансово забезпечує збройну агресію РФ проти України, став ціллю українських хакерів. Варто розуміти, що Центральний банк Російської Федерації (Банк Росії) – головний банк першого рівня, головний емісійний, грошово-кредитний інститут РФ, який розробляє і реалізує у взаємодії з урядом Росії єдину державно-кредитну політику і наділений особливими повноваженнями, зокрема, правом емісії грошових знаків та регулювання діяльності банків.

Вас також можуть зацікавити новини: