Американський підприємець-винахідник Ілон Маск запросив президента РФ Володимира Путіна на онлайн-бесіду в соцмережі Clubhouse.
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Для запрошення Маск використовував Twitter, відмітивши у своєму пості офіційний акаунт Кремля в соцмережі.
"Не хотіли б ви приєднатися до мене в бесіді у Clubhouse», - написав він.
У коментарях Маск додав фразу російською: "було б великою честю поговорити з вами".
Відповіді від Кремля не послідувало. Проте, пост зібрав 125 тисяч лайків і понад 9 тисяч ретвітів.
Соцмережа Clubhouse була створена навесні 2020 року і швидко здобула популярність на тлі пандемії. Функціонал мережі дозволяє обмінюватися аудіоповідомленнями у віртуальних тематичних кімнатах.
Маск і Росія
- Компанія SpaceX Ілона Маска за минулі роки потіснила "Роскосмос" у сфері ракетних пусків, а в 2020 році відправила людей в космос на власному кораблі CrewDragon, порушивши монополію Москви в пілотованій космонавтиці.
- Примітно, що Ілон Маск після успішного пілотованого пуску Crew Dragon пригадав, як глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін в 2014 році пропонував американцям стрибати в космос на батутах.
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