Bloomberg визнав Ілона Маска найбагатшою людиною на планеті / фото REUTERS
Ілон Маск перевершив засновника Amazon Джеффа Безоса і став найбагатшою людиною в світі.
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Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Як повідомляється, зростання вартості акцій виробника електромобілів у четвер на 4,8% дозволило Маску обігнати засновника Amazon Джеффа Безоса в рейтингу мільярдерів Bloomberg.
"Стан Маска оцінюється в 188,5 млрд доларів - це на 1,5 мільярда доларів більше, ніж стан Безоса, який займав перше місце з жовтня 2017 року", - йдеться в повідомленні.
Ілон Маск: чим відомий
- Ілон Маск - американський підприємець, інженер і мільярдер.
- Є засновником, співвласником, генеральним директором і головним інженером компанії SpaceX.
- Ілон Маск - генеральний директор компанії Tesla.
- За видатні заслуги перед наукою 9 травня 2018 року був удостоєний членства Лондонського королівського товариства.
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