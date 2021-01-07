Ілон Маск обігнав засновника Amazon на півтора мільярда доларів.

Ілон Маск перевершив засновника Amazon Джеффа Безоса і став найбагатшою людиною в світі.

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Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Як повідомляється, зростання вартості акцій виробника електромобілів у четвер на 4,8% дозволило Маску обігнати засновника Amazon Джеффа Безоса в рейтингу мільярдерів Bloomberg.

"Стан Маска оцінюється в 188,5 млрд доларів - це на 1,5 мільярда доларів більше, ніж стан Безоса, який займав перше місце з жовтня 2017 року", - йдеться в повідомленні.

Ілон Маск: чим відомий

Ілон Маск - американський підприємець, інженер і мільярдер.

Є засновником, співвласником, генеральним директором і головним інженером компанії SpaceX.

Ілон Маск - генеральний директор компанії Tesla.

За видатні заслуги перед наукою 9 травня 2018 року був удостоєний членства Лондонського королівського товариства.

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Переклад: Катерина Лиманська