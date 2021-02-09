Якщо рішення підтримають, Трамп ніколи не зможе обіймати державні посади.

У сенаті Конгресу США почався другий процес з імпічменту колишнього президента Дональда Трампа за звинуваченнями у підбурюванні своїх прихильників до смертельного штурму Капітолія 6 січня.

Про це пише Reuters.

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На засіданні 9 лютого сенатори повинні з’ясувати, чи є розгляд справи про імпічмент конституційним. Після дебатів відбудеться голосування. Для засудження Трампа знадобиться дві третини голосів зі 100. З них щонайменше 17 голосів від республіканців.

Якщо рішення підтримають, Трамп ніколи не зможе обіймати державні посади.

Імпічмент Трампа: що відомо

Палата представників Конгресу США 13 січня оголосила імпічмент президенту США Дональду Трампу. Дональда Трампа звинувачують у підбурюванні до заворушень і штурму будівлі Капітолію, які відбулися 6 січня під час обговорення результатів виборів.

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників Трампа увірвалися в будівлю Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента Сполучених Штатів.

Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

Дональд Трамп є єдиним президентом США, якому Палата представників двічі оголошувала імпічмент, і він може стати першим, який підданий імпічменту після відходу з посади.

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Автор: УНІАН