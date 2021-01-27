За таке рішення проголосували 45 сенаторів, проти - 55.

Сенат Конгресу США не підтримав спробу республіканця Ренда Пола визнати процес імпічменту 45-го президента США Дональда Трампа неконституційним.

Читайте такожБайден у розмові з Путіним підтвердив підтримку суверенітету України - Білий дімПро це пише Reuters.

За таке рішення проголосували 45 сенаторів, проти - 55.

Відзначається, що для оголошення імпічменту потрібні голоси двох третин сенаторів.

"Це один з небагатьох випадків у Вашингтоні, коли програш насправді є перемогою", - сказав Пол згодом журналістам.

Імпічмент Трампа: що відомо

Палата представників Конгресу США 13 січня оголосила імпічмент президенту США Дональду Трампу. Дональда Трампа звинувачують у підбурюванні до заворушень і штурму будівлі Капітолію, які відбулися 6 січня під час обговорення результатів виборів.

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників Трампа увірвалися в будівлю Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента Сполучених Штатів.

Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

Дональд Трамп є єдиним президентом США, якому Палата представників двічі оголошувала імпічмент, і він може стати першим, який підданий імпічменту після відходу з посади.

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Автор: УНІАН