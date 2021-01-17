Його заарештували за зберігання незареєстрованої зброї та боєприпасів.

Американські силовики затримали в суботу озброєного чоловіка, який намагався потрапити на територію Капітолію.

Це сталося за кілька днів до інавгурації обраного президента США Джо Байдена, яка пройде 20 січня, повідомляє ТСН із посиланням на CNN.

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Зловмисник, за інформацією ЗМІ, приїхав до Вашингтона зі штату Вірджинія, дістався на автомобілі до КПП, де його для перевірки документів зупинила поліція. Його пропуск на інавгурацію виявився фальшивим. Він також розповів силовикам, що має в машині заряджений напівавтоматичний пістолет. Пізніше у нього виявили ще 509 патронів, гільзи від дробовика і магазин для пістолета.

Чоловіка заарештували за зберігання незареєстрованої вогнепальної зброї та незареєстрованих боєприпасів.

Штурм Капітолію США: що було раніше

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолію у той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента США.

Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

7 січня обидві палати Конгресу США завершили підрахунок голосів колегії вибірників і затвердили перемогу Байдена на виборах президента. У свою чергу, Трамп пообіцяв упорядковану передачу влади Байдену.

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Автор: Юрій Годован