Дональд і Меланія Трамп залишили записки своїм наступникам / фото REUTERS
Чинний президент США Дональд Трамп, залишаючи Білий дім, підтримав усталену традицію і залишив записку своєму наступнику, обраному президенту США Джо Байдену.
Про це повідомив офіційний представник адміністрації Трампа в Білому домі, передає НВ.
Трамп залишив коротку записку Байдену в Овальному кабінеті. Її зміст невідомий.
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Дружина Трампа Меланія також залишила "коротку вітальну записку" для Джилл Байден.
Інавгурація президента США: що відомо
- Сьогодні, 20 січня, відбудеться інавгурація президента США - Джо Байден у Вашингтоні принесе присягу і почне виконувати обов'язки президента.
- Чинний президент США Дональд Трамп, який сьогодні завершує виконувати свої повноваження, попрощався з Білим домом і залишив Вашингтон.
- Таким чином, він не буде зустрічати Джо Байдена у Білому домі перед офіційною церемонією інавгурації. Трамп разом зі своєю дружиною Меланією відправився в курортне містечко Палм-Біч (штат Флорида) і пропустить інавгурацію 46-го президента США Джо Байдена у Вашингтоні.
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