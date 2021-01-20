Дональд і Меланія Трамп залишили записки своїм наступникам / фото REUTERS

Чинний президент США Дональд Трамп, залишаючи Білий дім, підтримав усталену традицію і залишив записку своєму наступнику, обраному президенту США Джо Байдену.

Про це повідомив офіційний представник адміністрації Трампа в Білому домі, передає НВ.

Трамп залишив коротку записку Байдену в Овальному кабінеті. Її зміст невідомий.

Читайте такожВООЗ, маски, клімат і стіна з Мексикою: стали відомі перші укази Байдена на посту президента США

Дружина Трампа Меланія також залишила "коротку вітальну записку" для Джилл Байден.

Інавгурація президента США: що відомо

  • Сьогодні, 20 січня, відбудеться інавгурація президента США - Джо Байден у Вашингтоні принесе присягу і почне виконувати обов'язки президента.
  • Чинний президент США Дональд Трамп, який сьогодні завершує виконувати свої повноваження, попрощався з Білим домом і залишив Вашингтон.
  • Таким чином, він не буде зустрічати Джо Байдена у Білому домі перед офіційною церемонією інавгурації. Трамп разом зі своєю дружиною Меланією відправився в курортне містечко Палм-Біч (штат Флорида) і пропустить інавгурацію 46-го президента США Джо Байдена у Вашингтоні.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН