Трамп відправився на президентському гелікоптері Marine One в напрямку об'єднаної бази Повітряних сил США "Ендрюс".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який сьогодні завершує виконувати свої повноваження, попрощався з Білим домом і залишив Вашингтон.

Прощання Трампа з Білим домом транслювалося у прямому ефірі на телеканалі CNN.

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Приблизно о 7:55 за місцевим часом (о 14:55 за Києвом) на південній галявині біля Білого дому приземлився президентський гелікоптер Marine One. О 8:13 (о 15:13 за Києвом) Трамп і перша леді США Меланія Трамп вийшли з Білого дому і попрощалися з незначною кількістю людей, які спостерігали за їх відльотом.

З Білого дому Трамп відправився на гелікоптері в напрямку об'єднаної бази Повітряних сил США "Ендрюс" (штат Меріленд), де має намір виступити з промовою. Таким чином, він не зустрічатиме обраного президента США Джо Байдена у Білому домі перед офіційною церемонією інавгурації.

Після промови Трамп має намір на літаку відправитися у курортне містечко Палм-Біч (штат Флорида).

На об'єднаній базі "Ендрюс" Трампа супроводжуватиме почесна варта, воєнний оркестр і буде зроблено 21 залп з гармат.

Трамп має зійти на борт літака крокуючи червоною доріжкою.

Водночас, коли він покидав Білий дім, Байден і обрана віце-президент Камала Гарріс готувалися відправитися на молебень у Собор Святого апостола Матвея у Вашингтоні.

Довідка УНІАН. Дональд Трамп є 45-м президентом США, зайнявши цю посаду 20 січня 2017 року. Під час осінніх президентських виборів він програв демократу Джо Байдену.

За час свого президентства Трампу двічі намагалися оголосити імпічмент. Першу процедуру Палата представників ініціювала 24 вересня 2019 року. Трампа звинуватили у тиску на президента України Володимира Зеленського з метою відновити розслідування проти сина Джо Байдена Хантера. У лютому 2020 року Сенат США виправдав Трампа.

Друга процедура імпічменту була ініційована 13 січня у зв'язку зі штурмом Капітолію. Тоді прихильники Трампа влаштували масштабні заворушення і увірвалися в будівлю Конгресу. У результаті зіткнень загинули 5 осіб, з них 1 поліцейський.

Інавгурація Байдена

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Автор: Віталій Саєнко