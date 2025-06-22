Головний дипломат Тегерана заявив, що країна має багато варіантів, як відповісти на зухвалий напад на ядерні об'єкти Ірану.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що атакою на ядерні об'єкти країни президент США Дональд Трамп "зрадив Іран", з яким вів ядерні переговори, та "обдурив власних виборців", після того, як проводив кампанію, обіцяючи назавжди покласти край американським війнам, передає The New York Times.

Арагчі також повідомив, що Іран "мобілізує всі можливості для захисту своїх інтересів безпеки та народу". На запитання, чи двері до дипломатії все ще відчинені, він відповів, що "зараз це не так".

"Моя країна зазнала нападу, агресії, і ми повинні реагувати, спираючись на наше законне право на самооборону", – сказав він на пресконференції після ударів.

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На запитання, чи планує Іран завдати удару по американських військових базах на Близькому Сході чи закрити Ормузьку протоку, Арагчі відмовився від уточнень, сказавши лише:

"У нас є безліч варіантів. І це все".

Це перші офіційні коментарі влади Ірану після ударів США. Очікувалось, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї опублікує заяву або звернеться до нації в прямому ефірі за надзвичайних обставин. Але він перебуває в бункері, його електронне спілкування призупинено для захисту від замаху, а спілкування з ним обмежене та ускладнене. Поки він не виступить, остаточна реакція Ірану на удари США по ядерних об'єктах незрозуміла.

Удар США по Ірану

В ніч на 22 червня Сполучені Штати Америки атакували ядерні об'єкти Ірану, включно з Фордо, Натанзом та Ісфаханом. На основний об'єкт, Фордо, було скинуто повний боєзапас бомб.

Під час ударів по ядерній інфраструктурі Ірану Сполучені Штати Америки вперше в умовах реальних бойових дій застосували надбомбу - 13-тонну GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі звинуватив США у порушенні міжнародного права через напад на ядерні об'єкти країни та пригрозив "довготривалими наслідками".

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