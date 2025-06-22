Іран пригрозив США 'довготривалими наслідками' після атаки на ядерні об'єкти

В МЗС країни заявили, що всі держави-члени ООН повинні бути стурбовані "надзвичайно небезпечною, незаконною та злочинною поведінкою" США.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі звинуватив США у порушенні міжнародного права через напад на ядерні об'єкти країни.

Дипломат заявив, що Іран "залишає за собою всі варіанти" для самозахисту. Це перша публічна реакція влади країни на атаку США, пише The Wall Street Journal.

"Події цього ранку шокують, вони ганебні і матимуть тривалі наслідки", – сказав він.

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Арагчі додав, що всі держави-члени ООН повинні бути стурбовані "надзвичайно небезпечною, незаконною та злочинною поведінкою" США.

Атака США на Іран - що відомо

В ніч на 22 червня Сполучені Штати Америки атакували ядерні об'єкти Ірану, включно з Фордо, Натанзом та Ісфаханом. На основний об'єкт, Фордо, було скинуто повний боєзапас бомб.

Відомо, що під час ударів по ядерній інфраструктурі Ірану Сполучені Штати Америки вперше в умовах реальних бойових дій застосували надбомбу - 13-тонну GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

Після атаки Дональд Трамп заявив, що Іран повинен негайно укласти мир. Інакше Америка завдасть "набагато масштабніших" ударів по ядерній інфраструктурі країни.

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