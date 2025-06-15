Без допомоги США Ізраїль не зможе знищити іранський завод зі збагачення урану у Фордоу.

Ізраїль протягом останніх 48 годин просив адміністрацію президента США Дональда Трампа приєднатися до війни з Іраном, щоб ліквідувати його ядерну програму. Про це пише видання Axios із посиланням на свої джерела.

"Ізраїльський чиновник заявив Axios, що США можуть долучитися до операції і що президент Трамп навіть запропонував зробити це в разі потреби під час нещодавньої розмови з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу", - зазначається у статті.

У п'ятницю представник Білого дому спростував цю інформацію. Однак у суботу другий представник США підтвердив, що Ізраїль закликав адміністрацію Трампа приєднатися до війни, але сказав, що наразі адміністрація не розглядає цю можливість.

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Один з американських чиновників заявив Axios, що "тому, що відбувається сьогодні, не можна запобігти", маючи на увазі атаки Ізраїлю.

"Але у нас є можливість домовитися про успішне мирне врегулювання цього конфлікту, якщо Іран буде готовий до цього. Найшвидший спосіб для Ірану досягти миру - відмовитися від своєї ядерної програми", - додав він.

Зазначається, що Ізраїлю бракує бомб для знищення бункерів і великих бомбардувальників, необхідних для знищення іранського заводу зі збагачення урану у Фордоу, що збудований у горах і глибоко під землею. Однак адміністрація Трампа досі дистанціювалася від операції Ізраїлю і стверджувала, що удари Ірану у відповідь по американських цілях будуть незаконними.

Як вказує Axios, прямий напад на Іран, навіть якщо участь США обмежиться бомбардуванням одного об'єкта, втягне США безпосередньо у війну. Водночас, якщо Фордоу залишиться в робочому стані після закінчення операції, Ізраїль не досягне своєї мети "ліквідувати" ядерну програму Ірану.

При цьому наголошується, що ізраїльські чиновники порушували питання про участь США у знищенні Фордоу зі своїми американськими колегами з моменту початку операції Ізраїлю.

"Ізраїльське джерело повідомило, що США розглядають це прохання, і підкреслило, що Ізраїль сподівається, що Трамп погодиться", - пише видання.

Конфлікт Ірану та Ізраїлю

Дональд Трамп у своїй останній заяві наголосив, що США не беруть участі в поточному конфлікті.

Водночас він підкреслив, що в разі прямого нападу Ірану "США обрушать на нього всю міць і силу своїх Збройних сил на рівні, якого світ ще не бачив".

Від початку конфлікту 13 червня Іран та Ізраїль обмінялися вже кількома потужними ударами. Ізраїль зруйнував ядерні об'єкти Ірану і знищив кілька важливих топ-чиновників і вчених-ядерників. Унаслідок удару у відповідь Ірану в Ізраїлі відомо про безліч поранених, також є загиблі.

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