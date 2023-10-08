Він вимагає від ООН повного засудження дій ХАМАС.

Посол Ізраїлю в Організації Об'єднаних Націй Гілад Ердан заявив, що ХАМАС вчинив кричущі військові злочини та закликав ООН діяти.

Перед початком закритого засідання Ради Безпеки ООН він сказав журналістам, що інфраструктуру ХАМАС необхідно знищити. "Епоха переговорів з цими дикунами закінчилася. Настав час знищити інфраструктуру терору ХАМАС, повністю стерти її з лиця землі, щоб подібні жахи більше ніколи не повторилися", - цитує його Reuters.

Також Ердан вимагає від Радбезу однозначного засудження безжальних терористичних атак ХАМАС проти Ізраїлю, пише CNN. "Це немислиме звірство має бути засуджене. Ізраїлю повинна бути надана непохитна підтримка, щоб він міг захистити себе. Щоб захистити вільний світ", - сказав він.

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Представник країни додав, що зараз багато членів міжнародної спільноти підтримують Ізраїль, однак історія навчила, що "завтра це може бути не так".

"Після Голокосту світ поклявся: "Ніколи більше". Цей самий орган, ООН, був створений на попелищі Голокосту. Але вчора ми стали свідками того, як сотні євреїв були холоднокровно вбиті. Це момент "ніколи більше", - додав він.

Напад ХАМАС на Ізраїль: останні новини

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики здійснили масований обстріл Ізраїлю, прорвали кордон та увірвалися на територію країни. У мережі з'явилася велика кількість видео з розстріляними та викраденими мирними людьми. Також повідомлялося, що їм вдалося захопити військову техніку.

За даними ЗМІ, за два дні кількість загиблих від нападу сягнула 700, ще 2200 отримали поранення. Серед вбитих та викрадених є українці та інші іноземці.

Вночі премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив про завершення першої фази "довгої та важкої війни" - знищення більшої частини чужих сил. Одночасно ізраїльські військові почали наступальний етап, який триватиме доти, доки мети не буде досягнуто, додав він.

Сполучені Штати Америки пообіцяли передати Ізраїлю озброєння та боєприпаси, також вони перекидають свої кораблі та літаки до узбережжя країни.

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