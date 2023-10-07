Представник ізраїльської армії також попередив ізраїльтян, які живуть недалеко від Сектора Гази, щоб вони не залишали укриття.

Ізраїль буде використовувати проти угруповання ХАМАС важку бронетехніку. У зв'язку з чим, представник ізраїльської армії попередив ізраїльтян, які живуть недалеко від Сектора Гази, щоб вони не залишали укриття.

Про це йдеться в заяві Міністерства оборони країни. "Наша мета полягає в тому, щоб всі терористи були знищені, щоб всі спільноти були звільнені від терористів", - йдеться в заяві ЦАХАЛ, повідомляє ВВС.

У заяві сказано, що авіація завдає повітряних ударів по Сектору Гази, після чого армія продовжить використовувати "важкі наземні засоби".

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Чи означає це, що Ізраїль починає наземну операцію в Секторі Гази, поки невідомо.

Напад на Ізраїль

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС завдали з Сектора Гази масованого ракетного удару по Ізраїлю, випустивши понад 2000 ракет.

Ізраїльська армія атакує позиції палестинців. Авіація рівняє з землею місця скупчення терористів. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що завдала удару по двох висотних будівлях в Газі, де знаходилися військові об'єкти ХАМАС.

Бойове крило ХАМАС - угруповання "бригади Ізеддіна аль-Кассема" виступило із загрозою, що у відповідь на "руйнування палестинської вежі в Газі буде завдано удару по Тель-Авіву".

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