Наземна лазерна система під назвою Iron Beam ("Залізний промінь") розробляється як доповнення до системи "Залізний купол".

В Ізраїлі успішно пройшла перша частина випробувань лазерної системи протиповітряної оборони, під час якої вона збивала безпілотники, ракети, мінометні снаряди та протитанкові ракети.

Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на Міністерство оборони Ізраїлю.

За словами керівника науково-дослідної групи Міноборони Яніва Ротема, випробування проводилися на "складних" діапазонах і термінах.

У міністерстві заявили, що ця система є "ефективним, точним, простим у використанні інструментом, який значно дешевший, ніж будь-який інший існуючий засіб захисту" проти загроз, з якими стикається Ізраїль.

"Використання лазера змінює правила гри, а технологія проста в експлуатації та виявляється економічно вигідною", – сказав Ротем.

На відео, опублікованому міністерством, можна побачити, як лазерна система перехоплює ракету, міномет і безпілотник десь у пустелі Негев на півдні Ізраїлю.

З моменту початку розробки лазер виявився потужнішим, ніж спочатку планували розробники. При цьому, його точна потужність не вказується. Лазер може працювати доти, поки матиме постійне джерело енергії.

Недоліком лазерної системи є те, що вона погано функціонує в умовах поганої видимості, включаючи сильні хмари або інші несприятливі погодні умови. З цієї причини міністерство має намір також змонтувати систему на літаку, що допомогло б подолати це обмеження, розмістивши систему над хмарами, хоча для цього знадобиться ще кілька років.

"Успішна серія випробувань довела унікальність системи, перехопивши широкий спектр загроз у різних сценаріях", - сказав генеральний директор Rafael Advanced Defense Systems Йоав Хар-Евен.

Видання зазначає, що Ізраїль вже кілька років випробовує лазерну систему оборони, збивши з її допомогою безпілотник минулого року. Останні випробування були першими успішними проти інших загроз, включаючи некеровані снаряди та протитанкові керовані ракети.

Відділ досліджень і розробок Міноборони спочатку планував розгорнути протиракетну систему до 2024 року, але військові наполягали на більш швидкому розгортанні. Прем'єр-міністр Нафталі Беннетт оголосив у лютому, що Ізраїль розгорне систему протягом року.

Видання додає, що це може бути викликано побоюваннями, що в майбутньому конфлікті у військових не буде достатньо ракет-перехоплювачів для "Залізного купола" та інших систем протиповітряної оборони, щоб збивати ракети, снаряди та безпілотники.

"Ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб система запрацювала якомога швидше та дозволила створити ефективну, недорогу та інноваційну захисну парасольку", - заявив міністр оборони Бенні Ганц.

Наземна лазерна система під назвою Iron Beam ("Залізний промінь"), яка розробляється спільно з виробником зброї Rafael, призначена не для заміни "Залізного купола" або інших ізраїльських систем протиповітряної оборони, а як доповнення до них, збиваючи менші снаряди та залишаючи більші для надійніших ракетних батарей.

За даними Міноборони, Ізраїль є однією з перших країн у світі, яким вдалося використовувати потужні лазерні технології для розробки справної системи протиповітряної оборони та демонстрації перехоплень в оперативних сценаріях.

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