Ватажок чеченських бойовиків нерідко відлітає в Дубай і на Мальдіви, не з'являючись в цей час на камерах.

Кадиров перейшов "на віддалений режим роботи". Він проводить час в Дубаї і на Мальдівах, звідки призначає на головні управлінські посади в Чечні своїх близьких родичів.

Про це сказано в розслідуванні ресурсу "можемо пояснити". Кадиров не з'являвся перед камерами з 29 січня, коли брав участь у відкритті МФК в Грозному. Потім 2 лютого в його Telegram-каналі з'явився пост, що "голова" Чечні знаходиться в столиці республіки. Однак, публікацію, ймовірно, підготували завчасно, адже Кадиров більше тижня не з'являвся на ЧДТРК "Грозний".

Журналісти з'ясували, де перебував ватажок чеченських бойовиків весь згаданий період. Його літак Airbus ACJ319 з бортовим номером RA-73417 1 лютого відправився в Москву, а звідти-на Мальдіви. На транспортному засобі постійно відключають маячки, але деякі сервіси все ж відстежили пересування джета. Тільки 5 лютого він був помічений поруч з Махачкалою, але де зараз знаходиться літак, невідомо.

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Як повідомили репортери, за січень і лютий 2023 року Кадиров щонайменше два тижні не перебував у Чечні. На початку року Airbus ACJ319 ватажка бойовиків знаходився в Дубаї. Він не з'являвся перед камерами в цей період, а ЧГТРК "Грозний" лише цитував повідомлення Кадирова в соціальних мережах.

Будучи на Мальдівах, так званий "голова" республіки призначив на високу посаду свого родича. Його племінник Хамзат Кадиров отримав крісло міністра майнових і земельних відносин регіону. Про своє рішення ватажок чеченських бойовиків повідомив особисто: "Кому довіряю, того і призначаю".

Це не перший раз, коли Кадиров призначає на важливі управлінські посади своїх близьких. У листопаді його інший племінник Ібрагім Закрієв став головою об'єднаних міністерств майнових і земельних відносин і сільського господарства ЧР. Син ватажка бойовиків Ахмед в 16 років очолив всі дитячі та молодіжні організації Чечні. А донька Кадирова Айшат ще у 2021-му отримала посаду міністра культури.

Останні заяви Кадирова

Журналісти нарахували 47 родичів ватажка чеченських бойовиків, які займають керівні посади в ЧР. А Кадиров заявив, що призначає тих людей, яким довіряє.

Наприкінці січня він прокоментував спалення Корану в Швеції: "Пройдемо всю Європу, очищаючи народи Старого Світу від гидоти, проклятої Всевишнім".

Кадиров у відповідь на тролінг бійця ЗСУ Євгена Карася заявив, що буде вбивати всіх українців. Але потім він попросив Міноборони РФ розташувати системи ППО в горах Чечні.

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