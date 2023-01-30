Цю заяву скандальний "піхотинець Путіна" зробив на тлі спалення Корану в Данії.

Опальний лідер Чечні Рамзан Кадиров вибухнув погрозами на адресу Європи після того, як у Данії спалили Коран. Він заявив, що європейські країни потребують "очищення від сатаністів", як і Україна.

У своєму Telegram-каналі Кадиров емоційно відреагував на інциденти з Кораном. Зокрема, він заявив, що політик, який це зробив, "знайде ту кару, яку завзято шукає".

"Поки є на світі такі жалюгідні безрідні особи, котрі спалюють Коран, що ображають почуття мільярда жителів Землі, ми не зупинимося на знищенні сатаністів в Україні. Пройдемо всю Європу, очищаючи народи Старого Світу від гидоти, проклятої Всевишнім. Подивіться, ось вони якісь - цінності західного світу, коли боягуз спалює священну Книгу в оточенні поліцейських, боячись за свою жалюгідну душу. Ні сміливості, ні гордості, ні честі, ні поваги. Всі найогидніші якості людини можна побачити в одному вигляді цього провокатора, який нібито спалив Коран через мене. Ні, він просто шукав привід зробити це знову, щоб спровокувати мусульман", - заявив Кадиров.

Його обурило те, що влада дозволила цю акцію, "розуміючи, що це провокація, за якою піде справедлива реакція небайдужих мусульман". Кадиров також натякнув, що провокатора чекає "кара" і порадив не виправдовувати її "ісламським тероризмом".

"Данський виродок "присвятив" цей підпал мені. Я б багато пробачив на мою адресу, але цей вчинок релігійного терориста я не пробачу, як і півтора мільярда мусульман світу. Так, релігійного терориста. Для мене подібні провокатори - справжнісінькі терористи, від яких потрібно звільняти здорове суспільство", - додав Кадиров.

Спалення Корану в Європі

Як відомо, Швеція і Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО, яку ратифікували 28 з 30 країн-учасниць Альянсу. Туреччина відкрито заявляє, що не погодиться на вступ цих країн до НАТО.

Росія, яка раніше погрожувала Швеції і Фінляндії вторгненням через їхнє прагнення вступити до НАТО, вже активізувала зусилля, спрямовані на погіршення відносин між цими країнами і Туреччиною. 22 січня біля турецького посольства в Стокгольмі ультраправий політик Расмус Палудан і його прихильники публічно спалили Коран, що викликало бурхливу реакцію Туреччини. Незабаром стало відомо, що ця акція - провокація росіян. 29 січня Палудан провів аналогічну акцію – біля посольства Росії в Данії. Ці підпали він присвятив Кадирову.

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