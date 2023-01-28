У традиційній для себе манері підконтрольний Кремлю Кадиров почав істерити.

Блогер і боєць ЗСУ Євген Карась в ефірі одного з телеканалів заявив, що допускає ракетний "приліт" по Рамзану Кадирову. Той довго не думав і записав відповідь.

"Хто сказав, що не прилетить до Рамзана Кадирова? Хто сказав, що не прилетить по "центру прийняття рішення кадировської мафії. Невідома "бавовна", яка прилетить в Грозний? І десь там загине Кадиров або його оточення? Ми висловимо ноту співчуття. Ота згвалтована кадировцями якась кількість ФСБшників… от за них і прилетить ракета… або щось невідоме прилетить у Грозний", - висловився Карась.

Він натякнув, що для Грозного не вистачить систем ППО типу "Панцирів" і "Торів". "Дуже багато цікавих речей відкривається для невідомої "бавовни", що вражати…", - зауважив Карась, кажучи про нові пакети західної допомоги для України.

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Кадиров вирішив відповісти на слова Карася. "Я тут почитав якусь заяву якогось шнурка… Карась, що їхні ракети долетять до Грозного. Я так злякався, що не знаю, куди себе подіти. Вже бункери шукаю", - заявив чеченський глава.

У традиційній для себе манері підконтрольний Кремлю Кадиров почав істерити, що, мовляв, знищуватиме усіх українців, чим його бойовики займаються й зараз.

Пізніше у своїх соцмережах Карась показав скріншот новини, у якій йшлося про прохання Кадирова до Кремля поставити системи протиповітряної оборони у горах Чечні.

Військова допомога від Заходу - ключове на сьогодні

Днями Німеччина після багатомісячних дебатів з союзниками схвалила поставку та реекспорт Україні бойових танків Leopard. Таким чином, Польща та інші європейські держави зможуть поставити українським військовим німецьку бронетехніку.

Услід за Німеччиною про передачу бойових танків – модернізовані Abrams – повідомив американський глава Джо Байден. Проте через складну логістику й обмежені запаси техніки поставки затримаються, за різними підрахунками, до кількох місяців.

Втім, президент України Володимир Зеленський наголосив, що ЗСУ треба до 500 танків для активного просування вперед.

Захід, своєю чергою, почав активне обговорення передачі Україні бойової авіації. У Парижі вже з обережністю допустили, що серед варіантів, зокрема, французькі винищувачі.

27 січня також стало відомо про передачу Німеччиною ракет до вже наявного у ЗСУ протиповітряного комплексу Iris-T.

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