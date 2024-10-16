Колючі рослини забрали з ратуші, шкіл та дитячих садків.

Мер німецького міста Плеттенберг, розташованого в Північному Рейні-Вестфалії, заборонив вирощування колючих рослин у муніципальних будівлях після того, як чоловік уколовся об кактус в школі. Потерпілому навіть знадобилася медична допомога. Як пише Sky News, тепер у місті заборонено тримати кактуси в ратуші, школах та дитячих садках.

"Те, що стало травмою руки дорослого чоловіка, могло призвести до серйозних травм обличчя у маленької дитини", - заявив журналістам мер міста Ульріх Шульте.

При цьому мер сказав, що деталі інциденту (характер травми) не можуть бути розкриті "з метою захисту особистих прав та конфіденційності співробітників".

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У листі до місцевих державних службовців Ульріх Шульте вказав:

"У зв'язку з цим, всі офіційні та приватні кактуси (Cactaceae) повинні бути негайно видалені з муніципальних будівель".

За словами мера, ця заборона вводиться через те, що такі рослини можуть "завдати серйозних травм". Він додав, що заборона діятиме не лише у школах та дитячих садках, а й у всіх муніципальних просторах.

"Навіть якщо цей наказ може здатися деяким співробітникам авантюрним, надмірним чи безглуздим, він має серйозні підстави щодо захисту здоров'я всіх співробітників, та, особливо дітей в освітніх закладах", - зазначив мер.

Представник ради повідомив ЗМІ, що місто успішно реалізувало заборону на кактуси.

Німеччина - інші новини

Як повідомляв УНІАН, берлінський нічний клуб Münze, розташований на території колишнього монетного двору, просить відвідувачів заповнити анкету, в якій на вибір пропонується 53 варіанти статі. Клуб украй популярний, і в черзі на вході цілком можна простояти цілу годину.

Тому адміністрація запровадила попереднє бронювання, для якого потрібно заповнити анкету англійською мовою. Перші три варіанти статі - цілком звичайні - "чоловічий", "жіночий", "не хочу говорити". Серед решти 51 пункту є "Бігендер" (одночасно обидві статі), "Сумнівний гендер", "Нейтральний", "Дві душі" тощо.

Також повідомлялось, що мер одного з міст Німеччини відмовився реєструвати українських біженців. За його словами, для них вже не залишилось місць, внаслідок цієї ситуації виник скандал.

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