Вони висловилися за дружбу зі США, але в жодному разі не за 51-й штат.

Усі канадські політичні сили відкинули ідею обраного президента США Дональда Трампа про те, щоб Канада стала 51-м штатом.

Як пише The Wall Street Journal (WSJ), канадці здебільшого терпіли тролінг Трампа, але явний його заклик примусити Канаду до вступу в США - "економічною силою", спричинив патріотичні збурення в зазвичай спокійній країні з населенням 40 млн осіб.

Щоб приєднатися до США, Канаді доведеться відмовитися від конституційної монархії і стати республікою, що потребуватиме схвалення обох палат федерального парламенту Канади і законодавчих органів кожної з 10 провінцій Канади, сказав Грегорі Тарді, юрист, який працював старшим радником Палати громад Канади.

Відео дня

Обидві палати Конгресу США також повинні будуть схвалити новий штат. І цей новий штат буде найбільшим як за чисельністю населення, так і за розміром.

Лідер Консервативної партії Канади П'єр Пуальєвр, який лідирує в опитуваннях на посаду нового прем'єр-міністра, сказав, що Канада - "найкращий друг" Америки, але додав: "Ми велика і незалежна країна".

"Канада ніколи не буде 51-м штатом. Крапка", - підсумував Пуалтевр.

Свіжі висловлювання Трампа про Канаду були зроблені більш серйозним тоном, що спонукало Трюдо відповісти публічно. "Немає ні найменшого шансу, що Канада стане частиною США", - сказав він.

Коментарі Трампа відповідають його практиці просити максимум на початку переговорів, щоб отримати більше поступок наприкінці, сказав Джеральд Баттс, колишній старший радник Трюдо, а нині віце-голова консалтингової фірми Eurasia Group.

"Він намагається розширити межі, коли справа доходить до переговорів. Він, очевидно, має на увазі деякі поступки, які він хоче отримати в якийсь момент, і він встановлює планку надзвичайно високо", - прокоментував наміри Трампа Баттс.

Даніель Сміт, лідерка багатої на нафту провінції Альберта, назвала Канаду "сильною, незалежною країною" і зазначила, що вона є одним із найбільших споживачів товарів і послуг США. Вона сказала, що США і Канада повинні працювати разом.

Дуг Форд, лідер найбільш густонаселеної провінції Канади, Онтаріо, сказав, що коментарі Трампа нагадують про його минуле життя магната у сфері нерухомості. "Але ця власність не продається", - сказав він, маючи на увазі Канаду.

Висловлювання Трампа про Канаду

Трамп і раніше висловлював ідею анексії Канади. Канадські політики на той час відмахнулися від цього коментаря, назвавши його жартом. Один чиновник зазначив, що Трамп говорив схожі речі під час свого першого терміну на посаді президента, і для Трюдо мало сенс проігнорувати підкол.

Вас також можуть зацікавити новини: