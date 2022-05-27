За словами Нехаммера, російський диктатор нібито заявив про готовність обговорювати обмін полоненими.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий активніше обговорювати з Україною обмін полоненими.

Про це повідомляє CNN.

"З президентом Путіним обговорювалося також питання обміну полоненими, якого зараз немає. Російський президент запевнив, що він готовий знову активніше обговорювати цю тему на переговорах з Україною і що тут необхідно досягти прогресу", - сказав Нехаммер після телефонної розмови з російським президентом.

За словами канцлера, Путін також висловив готовність забезпечити "вільний доступ" Міжнародного Комітету Червоного Хреста до військовополонених за умови, що такий же доступ буде надано російським військовополоненим в Україні.

Раніше сьогодні стало відомо про телефонну розмову австрійського канцлера з президентом РФ. Головною темою переговорів стала війна в Україні.

Як повідомляв УНІАН, в МЗС Туреччини розповіли, що зараз в переговорному процесі між Росією і Україною "спостерігається застій". Обговорюється лише обмін полоненими, а бесіди про припинення вогню відійшли на другий план.