Карл Неххамер пригрозив відібрати у російського "Газпрому" газосховище в Хайдасі.

Канцлер Австрія Карл Нехаммер провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Головною темою переговорів стала війна в Україні.

Про це повідомило видання Kleine Zeitung.

Неххамер пригрозив Путіну втратою газосховища в Хайдасі, якщо "Газпром" не буде його заповнювати.

"Австрія відкриє газосховище в Хайдасі іншим компаніям, якщо російський "Газпром" не скористається ним", - заявив австрійський канцлер.

За його словами, метою переговорів була необхідність з'ясувати, чи можна знайти Гуманітарні рішення війни в Україні. При цьому він заявив, що Путін нібито готовий обговорити обмін полоненими з Україною.

У свою чергу в Кремлі заявили, що Путін "дав оцінку ситуації в контексті проведеної "спеціальної військової операції із захисту Донбасу" і розповів про безпеку судноплавства в Азовському і Чорному морів". Крім того, він заявив про "необхідність якнайшвидшого розмінування портів українською стороною".

"Крім того, вказано на саботаж Києвом переговорного процесу представників Росії та України", - зазначено в повідомленні.

За словами Путіна, Росію нібито безпідставно звинувачують за зрив поставок продукції у світі.

Як раніше повідомляв УНІАН, канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що Австрія поки не може відмовитися від російського газу це відбудеться, ймовірно, через кілька років.

Разом з тим президент Австрії Александер Ван дер Беллен закликав до швидкого зменшення залежності від російського газу.

27 квітня Відень відмовився платити Росії рублями за газ, як того вимагали в Кремлі через санкції і заборону постачати євро і долари в РФ.

У вою чергу Неххамер пригрозив забрати у "Газпрому" сховища у Зальцбурзі. За його словами, Австрія повинна підготуватися до прямого втручання там, де це потрібно, хоча він і не прихильник націоналізації. Також Відень заморозив активи російських олігархів на суму 254 мільйони євро.

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