Бесіди щодо припинення вогню відійшли на другий план.

Зараз в переговорному процесі між Росією і Україною "спостерігається застій". Обговорюється лише обмін полоненими, а бесіди про припинення вогню відійшли на другий план.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в інтерв'ю порталу Sabah.

"У російсько-українському переговорному процесі спостерігається застій, Україна навіть заявила, що припинила переговори. Боротьба на місцях триває. Ведуться переговори про обмін українських солдатів, захоплених Росією, і російських солдатів, захоплених Україною. Переговори про припинення вогню відійшли на другий план", — повідомив Чавушоглу.

Міністр також вказав на проблему експорту зерна, яке заблоковано в українських портах російським флотом. За совами МЗС, зараз його вивезення неможливе через міркування безпеки. Однак обговорення цього питання триває.

Нагадаємо, минулого тижня в Офісі президента України заявили, що Росія живе ілюзіями "військових перемог", через що переговори з нею неможливі. Дипломатичні бесіди поновляться лише за вказівкою Зеленського. Тим часом голова держави вважає, що Україна повинна повернути території, які були окуповані після 24 лютого. Тільки після цього можна знову сісти за стіл переговорів.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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