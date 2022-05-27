"Метінвест" звинуватив Росію в піратстві та порушенні законів і звичаїв війни у вигляді мародерства, що є тяжкими міжнародними злочинами.

Росія планує незаконно вивезти з Маріуполя з метою подальшого продажу металургійну продукцію місцевих підприємств, що належать українській групі компаній "Метінвест".

Про це йдеться в заяві компанії.

Як зазначають у компанії, на момент повномасштабного військового вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року, у порту Маріуполя була сконцентрована металургійна продукція, вироблена на підприємствах групи "Метінвест" – металургійних комбінатах "Азовсталь" та ММК імені Ілліча. Зазначена металургійна продукція мала бути експортована покупцям із різних країн, зокрема, Іспанії, Італії, Бельгії, Греції, Португалії та Туреччини.

Водночас, зазначають в компанії, на момент початку військового вторгнення в акваторії маріупольського порту було зафіксовано декілька комерційних суден: SMARTA (Ліберія), AZOV CONCORD (Мальта), AZBURG (Домініка), TZAREVNA (Мальта), BLUE STAR I (Панама) та LADY AUGUSTA (Ямайка), на які вже було завантажено 28 тисяч тонн металургійної продукції.

"Існує високий ризик, що вказані судна окупанти використають для викрадення та незаконного вивезення металургійної продукції, яка належить групі "Метінвест". Незаконні дії із захоплення та відновлення роботи маріупольського порту явно свідчать про те, що зазначену металургійну продукцію окупанти можуть вивозити орієнтовно до портів у Ростові, Таганрозі, Новоросійську, Туапсе та окупованому Севастополі з метою подальшого незаконного продажу вкраденої продукції до країн Африки та Азії, що не підтримують санкційної політики щодо країни-агресора – Російської Федерації", – йдеться в заяві.

При цьому в "Метінвесті" наголошують, що, згідно з міжнародним правом та законодавством України, дії представників країни-агресора щодо збройного захоплення торгових суден та продукції групи мають всі ознаки піратства та порушення законів і звичаїв війни у вигляді мародерства, що є тяжкими міжнародними злочинами.

У відповідь на такі дії, група "Метінвест" збирається вжити всіх можливих законних зусиль для притягнення винних осіб та їхніх спільників до суворої юридичної відповідальності.