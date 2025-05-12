На рішення Ради ICAO у цій справі вже відреагував очільник МЗС України Андрій Сибіга.

Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) визнала Російську Федерацію відповідальною за збиття пасажирського літака Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17, у небі над Донбасом в 2014 році. Про це йдеться в заяві уряду Нідерландів.

У рішенні зазначається, що РФ порушила Чиказьку конвенцію про міжнародну цивільну авіацію. Таким чином, Рада Міжнародної організації підтвердила правоту Нідерландів та Австралії, які порушили справу проти Росії у 2022 році.

"Я вітаю рішення Ради ICAO, в першу чергу для родичів жертв рейсу MH17. Це рішення не може забрати їхнє горе і страждання, але воно є важливим кроком на шляху до правди, справедливості та підзвітності для всіх жертв рейсу MH17 та їхніх родичів. Крім того, це рішення є чітким сигналом для міжнародної спільноти, що держави не можуть порушувати міжнародне право без наслідків", – наголосив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп.

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На рішення Ради ICAO у цій справі також відреагував очільник МЗС України Андрій Сибіга.

"Я вітаю важливий висновок Ради ICAO, який підтверджує відповідальність Росії за збиття літака рейсу МН17. Це ще один крок до відновлення справедливості щодо цього злочину. І чіткий сигнал: незалежно від того, скільки грошей і зусиль Росія вкладає в брехню, щоб приховати свої злочини, правда перемагає, і справедливість перемагає", – написав він у соцмережі Х.

Збиття літака МН17

У липні 2014 року Росія збила в небі над тимчасово окупованою частиною Донецької області пасажирський компанії Malaysia Airlines. Борт виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура. В літаку перебувало 298 осіб – не вижив ніхто. Понад 190 загиблих були громадянами Нідерландів.

У 2022 році суд Гааги визнав, що літак було збито саме російською ракетою – її випустили з окупованої території. Суд вважає, що рейс MH17 був збитий ракетою "Бук" з сільськогосподарського поля під Первомайськом.

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