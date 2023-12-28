Росія надає технічну підтримку КНДР.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав військовим, боєприпасній промисловості та ядерному сектору прискорити підготовку до війни, щоб протистояти тому, що він назвав безпрецедентними конфронтаційними кроками США.

Видання Reuters пишеи, що виступаючи з доповіддю про напрямки політики на новий рік на ключовому засіданні правлячої партії країни в середу, Кім також заявив, що Пхеньян буде розширювати стратегічне співробітництво з "антиімперіалістичними незалежними" країнами.

Північна Корея розширює зв'язки, зокрема, з Росією, оскільки Вашингтон звинувачує Пхеньян у постачанні військового обладнання Москві для використання у війні з Україною, а Росія надає технічну підтримку, щоб допомогти КНДР удосконалити свій військовий потенціал.

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"Він (Кім Чен Ин – УНІАН) поставив бойові завдання перед Народною армією і секторами промисловості боєприпасів, ядерної зброї та цивільної оборони, щоб ще більше прискорити підготовку до війни", - йдеться в повідомленні KCNA.

В ході партійного Пленуму лідер КНДР також виклав економічні цілі на Новий рік, назвавши його "вирішальним роком" для виконання п'ятирічного плану розвитку країни.

"Він... роз'яснив важливі завдання на Новий рік, які повинні бути динамічно просунуті в ключових промислових секторах, і закликав стабілізувати сільськогосподарське виробництво на високому рівні", - зазначено в повідомленні.

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Посол США при НАТО Джуліан Сміт повідомив, що Пхеньян поставив Москві більше тисячі контейнерів з боєприпасами.

При цьому в заяві Білого дому за підсумками засідання Спільної ядерної консультативної групи США і Південної Кореї США пригрозили "кінцем режиму" КНДР.

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