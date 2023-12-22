Адміністрація Байдена докладає все більше зусиль для протидії північнокорейським хакерам на тлі стурбованості, що їхні крадіжки криптовалюти сприяють розробці збройових програм країни.

Адміністрація президента США Джо Байдена присвятила більшу частину останніх двох років підтримці ключових мереж та інфраструктури США від руйнівних кібератак з боку Росії, Ірану та Китаю. Нині ж у Білому домі нарощують зусилля, щоб запобігти цифровим загрозам з боку Північної Кореї. Про це пише оглядач Politico Джон Сакелларіадіс.

На його переконання, Північна Корея в першу чергу розглядає хакерство як спосіб повернути гроші "безготівковому" режиму Кім Чен Ина. При цьому Білий дім зосередився на блокуванні спроможності країни відмивати криптовалюту, яку вона викрадає через свої кібератаки.

Як відомо, минулого року адміністрація Байдена запровадила низку санкцій проти північнокорейських хакерських груп, підставних компаній та ІТ-працівників, а також внесла в чорний список численні сервіси криптовалюти, які вони використовують для відмивання вкрадених коштів.

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Раніше цього місяця радник з питань національної безпеки Джейк Салліван оголосив про нове партнерство з Японією та Південною Кореєю, спрямоване на боротьбу з криптовалютним благополуччям Пхеньяна — тим самим перекриваючи гроші на його програми ядерної та звичайної зброї.

"У протидії кіберопераціям Північної Кореї нашим першочерговим завданням було зосередження на їхніх криптовалютних пограбуваннях", — заявила Енн Нойбергер, головний представник Ради національної безпеки з кібербезпеки.

За її словами, активізація зусиль з притуплення кібероперацій Північної Кореї викликана зростаючою тривогою щодо того, куди йдуть плоди цих атак. Хакерство, каже Нойбергер, дозволило Північній Кореї "або ухилитися від санкцій, або ухилитися від кроків, вжитих міжнародним співтовариством для боротьби з розповсюдженням зброї, … їхнього ракетного режиму та зростання кількості запусків, які ми бачили".

Автор зазначає, що погане регулювання та неякісна безпека у швидкозростаючій індустрії криптовалют, де домінують стартапи, роблять її легкою мішенню для хакерів Пхеньяну. А завдяки вбудованим функціям конфіденційності криптографії та тому, що її можна надіслати через кордон одним натисканням миші, вона також пропонує потужний інструмент для обходу санкцій.

"Офіційні особи США все частіше вважають, що ключ до уповільнення такого типу діяльності лежить на стику хакерства та криптовалюти. Минулого року хакери, пов’язані з Пхеньяном, викрали цифрових грошей на суму приблизно 1,7 мільярда доларів", - ідеться у матеріалі.

Останні новини про КНДР

Днями Північна Корея поставила в Росію понад тисячу контейнерів з боєприпасами. Про це повідомила посол США при НАТО Джуліан Сміт.

"Ми рішуче засуджуємо КНДР за передачу росіянам такого озброєння, яке, безсумнівно, буде використано для атак на український народ, українські міста, а також у подальшій незаконній війні РФ", – зазначила дипломат.

Раніше УНІАН повідомляв, що США пригрозили "кінцем режиму" КНДР. Про це йшлося у заяві Білого дому за підсумками засідання спільної ядерної консультативної групи США та Південної Кореї.

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