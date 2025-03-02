Також країни Європи збільшать витрати на власну оборону.

На європейському саміті, який відбувся сьогодні в Британії, країни Європи домовилися як про збільшення допомоги Україні, так і про збільшення витрат на власну оборону. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, якого цитує The Guardian.

За його словами, це була "дуже хороша" зустріч, і він має "всі підстави" очікувати нових оголошень про збільшення оборонних витрат європейськими країнами.

"Сьогодні за столом я почув нові оголошення, і я не збираюся оголошувати їх вам, тому що вони (країни Європи) повинні зробити це [самі], але це була дуже хороша новина про те, що більше європейських країн збільшуватимуть витрати на оборону", — заявив Рютте.

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За словами генсека НАТО, проекту мирної угоди для України ще немає, але "ми маємо підготуватися до цього моменту та переконатися, що європейські країни готові допомогти з гарантіями безпеки".

Як зазначив Рютте, союзники хочуть "переконатись, що Путін ніколи знову не спробує напасти на Україну" – тому що будуть "активні європейці в Україні".

Терміновий саміт щодо України в Британії

Як писав УНІАН, на тлі різкого погіршення відносин України та США країни Європи зібралися на терміновий саміт, аби обговорити подальшу підтримку оборонних зусиль Києва. Після зустрічі голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україну потрібно перетворити на "сталевого дикобраза", аби РФ не могла її проковтнути.

Тим часом британський прем'єр Кір Стармер вже анонсував пакет військової допомоги на 1,6 мільярда фунтів стерлінгів. За ці гроші профінансують виробництво британських ракет ППО для потреб України.

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