За словами Дмитрієва, є сили, які намагаються зірвати діалог між Росією та США.

Перемовник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв заявив, що якісь сили "свідомо спотворюють позицію Росії". Про це він повідомив після зустрічі зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Вашингтоні. Його слова цитують росЗМІ.

"Сили, зацікавлені в збереженні напруженості, свідомо спотворюють позицію Росії, намагаються зірвати будь-які кроки до діалогу зі США... Противники зближення бояться, що Росія і США знайдуть спільні точки дотику, почнуть вибудовувати співпрацю", - наголосив Дмитрієв.

Політик додав, що "реальне розуміння позиції РФ відкриває нові можливості для взаємодії зі США, зокрема в інвестиційно-економічній сфері". За його словами, в ці дні за дорученням Путіна він проводить зустрічі у Вашингтоні з представниками Білого дому.

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Зустріч Дмитрієва і Віткоффа - що відомо

Раніше Reuters повідомив, що в ніч проти 3 квітня спецпредставник Трампа зустрівся з головним перемовником Путіна. Наразі невідомо, про що говорили політики.

За інформацією агентства, Віткофф запросив Дмитрієва до США минулого тижня. Після цього Білий дім доручив Держдепу США видати росіянину короткостроковий дозвіл на в'їзд в країну, адже той перебуває під західними санкціями.

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